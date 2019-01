Uwaga gołoledź! Drogi w województwie opolskim będą śliskie [OSTRZEŻENIE]

Wichury na Opolszczyźnie. Orkan Fabienne i silny wiatr przez cały poniedziałek [OSTRZEŻENIE]

Tomasz Wróblewski

Silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu - prognozuje na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie o silnym wietrze zostało wydane dla wszystkich powiatów województwa opolskiego. Obowiązuje do go...