Na wiadukcie na Struga drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. W weekend kierowców utrudnienia czekają również na moście przy ulicy Nysy Łużyckiej.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg nowa organizacja ruchu związana jest z wymianą dylatacji asfaltowych.Utrudnienia potrwają od godziny 9.00 do 15.00 oraz od 17.00 do 22.00 w czwartek i piątek. Na wiadukcie wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch wahadłowy Tymczasowa organizacja ruchu czeka kierowców również na moście w ciągu ul. Nysy Łużyckiej, gdzie w sobotę i niedzielę wyłączony z ruchu zostanie jeden pas w kierunku Zaodrza.Utrudnienia potrwają od godziny 8.00 do 16.00.