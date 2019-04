Uwaga kierowcy! Od soboty zmiany na ulicach w centrum Opola. Drogowcy wprowadzają strefę zamieszkania [MAPA, ZDJĘCIA]

Uwaga, będzie zmiana organizacji ruchu w centrum Opola

Drogowcy zamkną odcinki ulic Malczewskiego i Łangowskiego w rejonie przebudowywanego placu. Będzie się to wiązało ze zmianami w organizacji ruchu w tym punkcie Opola. Wejdą one w życie w czwartek 25 kwietnia i będą obowiązywać do połowy czerwca.