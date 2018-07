Po dwóch latach piesi ponownie mogą korzystać z „zebry” zlokalizowanej przy moście Piastowskim w Opolu. Pod uwagę powinni wziąć to kierowcy.

- Chcę przestrzec i uczulić kierowców, którzy jeżdżą na pamięć, że ponownie piesi używają przejścia na placu Piłsudskiego tuż obok mostu - mówi pan Andrzej, kierowca z Opola, który zadzwonił w tej sprawie do nto. - Sam w ostatniej chwili zobaczyłem kobietę przechodzącą przez pasy i musiałem ostro hamować. Moja wina.To prawda. Wspomniane przejście dla pieszych zostało wyłączone z użytkowania dwa lata temu, a przy wejściach na nie, z obu stron jezdni, zamontowano specjalne bariery.- Ograniczenie te spowodowane było budową nowego mostu przez kanał Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej i tworzącymi się w związku z tym korkami - mówi Zbigniew Bahryj, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. - Jedno przejście mniej powodowało, że ruch w tym miejscu był płynniejszy. Teraz most jest gotowy, ulica Niemodlińska też dopuszczona do ruchu, więc przejście wróciło.Jak już informowaliśmy, nie wrócił jeszcze natomiast buspas na ul. Spychalskiego. MZD zapewnia, że zacznie on ponownie funkcjonować równolegle z buspasem na ul. Niemodlińskiej, ale kiedy dokładnie, tego jeszcze nie wiadomo.I jeszcze jedna sprawa związana z przebudową ul. Niemodlińskiej. W ramach prac powstał specjalny pas dla autobusów wyjeżdżających z przystanku autobusowego obok skrzyżowania ze Spychalskiego i skręcających w prawo w tę ulicę. Wieku kierowców samochodów osobowych właśnie z niego korzysta jadąc w kierunku Spychalskiego, łamiąc w ten sposób przepisy.- Dla nich przeznaczony jest kolejny wjazd, wszystko jest oznaczone, wystarczy zwracać uwagę na znaki - mówi dyrektor Bahryj.