Uwaga, wieczorem i w nocy silny wiatr na Opolszczyźnie [OSTRZEŻENIE]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa opolskiego. Synoptycy prognozują na wieczór silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 85 km/h, z zachodu. Silnie ma zacząć wiać około godz. 21 w piątek, 15 marca. Taka sytuacja utrzyma się do soboty, 16 marca, do godz. 11.00.