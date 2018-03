Na najbliższych Śląskich Targach Budowlanych w domExpo obecnych będzie 80 wystawców, którzy zaprezentują m.in. bogatą ofertę mebli skrzyniowych i tapicerowanych, artykułów budowlanych i akcesoriów wyposażenia wnętrz.

Wiosenna, VIII już edycja Śląskich Targów Budowlanych rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Tak jak dotychczas impreza jest darmowa dla zwiedzających, na których czekać będzie nie tylko bogata oferta wyposażenia mebli i ogrodu, ale też liczne atrakcje, m.in. plac budowy dla dzieci, loteria z nagrodami i Strefa Antysmogowa., którzy zaprezentują m.in. bogatą ofertę mebli skrzyniowych i tapicerowanych, artykułów budowlanych i akcesoriów wyposażenia wnętrz.Z okazji nadchodzącej wiosny pojawi się również Strefa Ogrodu. Poza tym, jak zawsze dostępny będzie szeroki asortyment podłóg, płytek ceramicznych, a także darmowe porady architektów wnętrz i krajobrazu.- Bardzo istotnym punktem tej edycji targów jest Strefa Antysmogowa, którą współtworzą cztery podmioty: Opolski Alarm Smogowy, ECO S.A., firma Atmoterm S.A. i Wojewódzki Cech Kominiarzy. Tutaj zwiedzający będą mogli zasięgnąć informacji na temat jakości powietrza czy właściwego korzystania z urządzeń grzewczych – mówi Katarzyna Płoszaj, koordynator targów. - Pojawią się też m.in. warsztaty recyklingowe „Nie segregujesz – odpadasz”, a także inne rozwiązania dotyczące problemu smogu.Podczas otwarcia imprezy wystąpi Orkiestra Młodzieżowa z Chrząstowic, z kolei w niedzielę w domEXPO pojawi się formacja taneczna „Hałas”.- Jak co roku staramy się zadbać o to, by poza standardową ofertą budowlaną, na zwiedzających czekały ciekawe atrakcje, i o to, by były to wydarzenia interesujące z punktu widzenia zarówno dorosłych jak i najmłodszych – dodaje Katarzyna Płoszaj. - Takim przykładem jest „plac budowy” w którym będą odbywały się warsztaty plastyczne i techniczne, bazujące na prawdziwych materiałach, np. cegle. Z drugiej strony będą tutaj prowadzone doświadczenia pokazujące różne rodzaje technik budowlanych, co zainteresować może także młodzież i dorosłych.Poza tym dostępna będzie oferta energooszczędnych rozwiązań dla domu czy stolarki drzwiowej, instalacji i ociepleń. - Poprzednią jesienną edycję targów odwiedziło ponad 5 tys. mieszkańców regionu. Cieszy nas to, że Śląskie Targi Budowlane wpisały się już w kalendarz cyklicznych imprez w regionie i cieszą się coraz większą popularnością - wskazuje Adam Kubicki, prezes domEXPO w Opolu.

POLECAMY: