Violetta Porowska: "Opolskim PiS będę kierować samodzielnie"

Violetta Porowska przejęła stery w partii od posłanki Katarzyny Czochary. Ta kierowała partią przez dwa lata. Pani wicewojewoda zaznacza, że odbyła wiele rozmów z poprzedniczką w temacie zmiany.

- Pani poseł jest odpowiedzialnym politykiem i rozumie, że przed nami są różne zadania i na ich okoliczność są różni liderzy - mówi. - Katarzyna Czochara jako szefowa poprzedniego zarządu swoje zadania wykonała fantastycznie. Po wyborach samorządowych mamy blisko dwa razy więcej radnych, niż z poprzedniej kadencji. To wielki sukces - ocenia.

Violetta Porowska przekonuje, że pozbawienie Katarzyny Czochary stanowiska przewodniczącej PiS w regionie nie powinno być interpretowane jako wyraz braku zaufania i wiary w to, czy uda jej się poprowadzić ugrupowanie do sukcesu w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

Z jednej strony będzie na mnie spoczywało opracowanie list, z drugiej odpowiadam też za wyniki w obu wyborach - wskazuje.

Violetta Porowska nie daje jednoznacznych deklaracji co do obecności na listach wyborczych. Według nieoficjalnych informacji nie ma jej na liście osób zarekomendowanych do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Natomiast start w wyborach do polskiego parlamentu wydaje się wysoce prawdopodobny.

Pytana o osobiste polityczne ambicje mówi, że jest w polityce od 20 lat i że stara się wspinać na kolejne stopnie drabiny politycznej. - Na dzisiaj jestem pełnomocnikiem i na dzisiaj wstrzymuję swoje aspiracje, ponieważ muszę wykonać swoje zadanie - stwierdza.

W rozmowie Violetta Porowska mówi też, dlaczego zamierza sterować opolskim PiS bez dobierania sobie współpracowników oraz ustosunkowuje się do pogłosek, że w istocie ma kierować partią pod dyktando europosła Sławomira Kłosowskiego.

