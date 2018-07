Biletomaty w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Wkrótce bilety będzie można kupić w Opolu. (© Pawel Relikowski / Polska Press)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Urząd Miasta Opola otworzył właśnie oferty przetargowe w tej sprawie. - W najbliższych miesiącach urządzenia zostaną zamontowane i będzie można z nich korzystać - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Do przetargu na ich dostarczenie stanęła jedna firma, która zaproponowała kwotę 16 milionów złotych. To o około milion więcej niż zaplanowało miasto.



Na unijny projekt składa się również zakup 60 niskopodłogowych, klimatyzowanych autobusów z niskoemisyjnymi silnikami diesla i przebudowa zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Chodzi o 95 biletomatów, które zostaną zamontowane w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu oraz 10 stacjonarnych, które staną na najbardziej obleganych przez pasażerów przystankach.- Ale nie jest to wielki problem. Znajdziemy dodatkowe pieniądze - mówi prezydent Wiśniewski.85 procent kwoty na zakup biletomatów to dofinansowane z Unii Europejskiej.- Na system złożą się również nowoczesne elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, które również zostaną zamontowane na najbardziej obleganych przystankach - dodaje Arkadiusz Wiśniewski. - Będzie ich 44 i znajdziemy na nich informacje m.in. za ile minut przyjedzie najbliższy autobus, jakiej będzie linii, jaką trasą pojedzie.Niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup 25 nowych wozów. Wcześniej przyjechało do Opola 28 autobusów firmy MAN.Z kolei w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ulicy Luboszyckiej trwa największa od wielu lat inwestycja. Gotowa jest już nowoczesna hala diagnostyczna, z której mogą korzystać autobusy. Pojazdy przechodzą w niej wymagane przeglądy techniczne, a także są myte i odkurzane.Wszystkie instalacje hali zostały tak zaprojektowane, aby możliwa była obsługa autobusów zasilanych nie tylko olejem napędowym, ale także gazem. W budynku hali znajdują się również pomieszczenia socjalne dla pracowników zaplecza i kierowców.Projekt zakłada też przebudowę wszystkich dróg komunikacyjnych, a także placów postojowych. Kluczowym elementem inwestycji jest też modernizacja stacji paliw, obejmująca wymianę wszystkich instalacji. Cała inwestycja zakończy się w 2019 roku.Na cały projekt związany z niską emisją Unia Europejska daje 112 mln zł.