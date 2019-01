W autobusach MZK Opole pojawią się biletomaty. Najdalej za rok

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, podkreśla, że to kolejny etap rewolucji komunikacyjnej w mieście. - Pierwszym był zakup ponad 60 nowych autobusów, drugim modernizacja zajezdni MZK. Teraz mamy etap trzeci, najważniejszy, czyli mobilne i stacjonarne biletomaty oraz system informacji pasażerskiej, który będzie też wykorzystywany do informowania o stanie powietrza w mieście - mówi.

W każdym z 95 autobusów znajdujących się w taborze MZK znajdować będzie się mobilny automat do sprzedaży biletów elektronicznych, w których będzie można płacić wyłącznie za pomocą karty, płatności gotówką nie są przewidziane. Do tego dochodzić będzie 10 urządzeń stacjonarnych, które będą rozlokowane w pobliżu najbardziej ruchliwych przystanków w Opolu. W autobusach pojawi się też 310 kasowników dwufunkcyjnych, które będą przyjmowały zarówno tradycyjne, papierowe bilety jednorazowe, jak i pobierały opłatę ze specjalnej karty.

Taka karta służyć będzie mogła zarówno jako bilet miesięczny, jak i elektroniczna portmonetka. Biletomat będzie pobierał z karty równowartość ceny jednego biletu.

– Jeśli więc dorosły posiadający bilet miesięczny nagle będzie potrzebował pojechać gdzieś z dzieckiem, to nie będzie musiał się martwić o znalezienie kiosku czy posiadanie odliczonej kwoty do kupna biletu u kierowcy. Po prostu przyłoży kartę do czytnika, a ten ściągnie z zasobów portmonetki odpowiednią należność – tłumaczy Tomasz Zawadzki, naczelnik wydziału transportu w ratuszu.

Miasto będzie miało 50 tysięcy kart do rozdysponowania. – Pierwszy egzemplarz będzie darmowy, ale za wtórniki trzeba będzie zapłacić. Należy przy tym dodać, że wraz z wprowadzeniem tego systemu w życie zniknie możliwość kupienia biletu u kierowcy – mówi Tomasz Zawadzki.

Oprócz biletomatów i kasowników na terenie Opola rozlokowanych będzie 60 tablic zmiennej treści, na których będą się pojawiać informacje o czasie odjazdu poszczególnych autobusów. Te będą przesyłane do centralnego systemu z wszystkich autobusów, dzięki czemu dane będą generowane w czasie rzeczywistym.

Cały projekt ma być zrealizowany do listopada przyszłego roku.

