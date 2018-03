Na brak toalet skarżą się nie tylko opolanie, ale także turyści. - To wstyd, że w centrum wojewódzkiego miasta praktycznie nie ma publicznej ubikacji - mówią mieszkańcy.

Pani Katarzyna z powodów zdrowotnych często musi korzystać z toalety, nawet podczas wyjść do miasta. Tymczasem w centrum Opola pozostała już tylko toaleta w ratuszu. W ubiegłym roku zamknięto i wyburzono toaletę na placu Kopernika, a od dłuższego czasu zamknięta jest także miejska ubikacja na placu Daszyńskiego.- Może dla niektórych osób wyda się to błahy problem, ale dla mnie jest poważny - przekonuje pani Katarzyna. - Może nasi radni oprócz zmian nazw ulic zajmą się także sprawami ważnymi dla mieszkańców, a taką jest dostęp do publicznej toalety.Tego typu sygnałów otrzymaliśmy kilka. Skarżyli się nie tylko opolanie, ale również turyści, którzy zaglądają do naszego miasta.- Jest problem. Jak mamy jakąś wycieczkę w centrum to uprzedzamy, toaleta jest w galerii Solaris, ale tak naprawę to miasto powinno ją zapewnić, zamiast tego w centrum stoją ubikacje typu toi-toi, źle to wygląda - mówi osoba oprowadzająca wycieczki.Urzędnicy ratusza do tej pory nie byli w stanie poradzić sobie z problemem. Pomogli im mieszkańcy, którzy do ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego zaproponowali budowę miejskich ubikacji. Projekt był jednym z tych, które zdobyły na tyle dużo głosów, że będą realizowany w tym roku.- I to także pokazuje, że ubikacje w mieście są potrzebne - przekonuje Marcin Gambiec, przewodniczący klubu Mniejszość Niemiecka - Dla Samorządu, który też wnioskował o budowę toalet w Opolu. Obecnie urząd miasta zakłada, że jeszcze przed wakacjami na terenie Opola staną dwie automatyczne toalety.Pierwsza u zbiegu ulic Szpitalnej i Młyńskiej, a druga w okolicach wyspy Bolko. W sumie mogą kosztować 500 tysięcy złotych.Niestety nadal nie wiadomo, co z szaletem na placu Daszyńskiego. Ratusz chce, aby w tym miejscu powstała lokal gastronomiczny, którego częścią byłaby publiczna ubikacja. Na razie trwają rozmowy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, które pokażą, jak dalece obiekt może być przebudowany.Do ich zakończenia ratusz nie będzie wystawiał przedwojennej toalety na przetarg.