W Elektrowni Opole po raz pierwszy rozpalono kocioł nr 6. Zaawansowanie budowy przekroczyło 97 procent

5 kwietnia 2019 r. o godz. 16:18 po raz pierwszy rozpalono olejem lekkim kocioł bloku nr 6. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch ostatniego z dwóch budowanych bloków energetycznych. To kolejny krok do oddania do eksploatacji największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce po 1989 roku.

Jednostki budowane są z zastosowaniem najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskana zostanie sprawność netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie około 46 proc., o około 10 punktów proc. wyższej od obecnie uzyskiwanej w polskiej energetyce. Będzie to miało bezpośredni wpływ na ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko.

Nowe bloki w Elektrowni Opole to - jak podaje spółka w komunikacie - praktyczna realizacja najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, racjonalny kompromis pomiędzy ochroną środowiska, bezpieczeństwem energetycznym kraju i konkurencyjnością gospodarki narodowej.

Nowe bloki zasili węgiel kamienny z Górnego Śląska, z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, co będzie gwarancją rozwoju rodzimego przemysłu i stabilizacji polskiego górnictwa – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W kolejnych miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostanie przeprowadzona próba nieprzerwanej pracy oraz pomiary gwarancyjne. Analogicznie, jak dla bloku nr 5, jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów bloku energetycznego, co pozwoli na jego przekazanie do eksploatacji.

Po zakończeniu inwestycji, opolska elektrownia uplasuje się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokoi 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lutym 2014 r. 13 listopada 2018 r. nastąpiło pierwsze rozpalenie kotła nr 5, co potwierdziło wejście w etap gorącego rozruchu bloku. Ten etap z kolei zakończył się 15 stycznia 2019 r. optymalizacją parametrów pracy turbozespołu nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. 7 lutego 2019 r. o godz. 13:00 jednostka po raz pierwszy pracowała mocą aż 931 MW. To więcej, niż wynosi moc znamionowa.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji planowane jest do 15 czerwca 2019 r. Budowa bloku nr 6 ma zakończyć się cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 r.