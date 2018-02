Masz zdjęcie do tego tematu?

Jak poinformowano nas w Prokuraturze Rejonowej w Głubczycach, która nadzoruje postępowanie, zatrzymana została jedna osoba. Trwają czynności prowadzące do zatrzymania kolejnej.

Wypadek przy Makro w Opolu. Cztery osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]

O znalezieniu ciała w jednym z mieszkań w Baborowie głubczyccy policjanci zostali poinformowani we wtorek przed godziną 23.00.Denat to 47-letni mieszkaniec miasta.Jak poinformowano nas w Prokuraturze Rejonowej w Głubczycach, która nadzoruje postępowanie, zatrzymana została jedna osoba. Trwają czynności prowadzące do zatrzymania kolejnej.- Na czwartek zaplanowane są przesłuchania i po nich będziemy mogli powiedzieć czy, komu i jakie zarzuty będziemy stawiać - mówi Anna Panasińska, zastępca prokuratora rejonowego w Głubczycach.

POLECAMY: