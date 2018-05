Pięciolatek wciąż jest w śpiączce farmakologicznej, by uchronić go od bólu, który towarzyszy obrażeniom. Miał rany szarpane twarzy i głowy, które zoperowali opolscy chirurdzy.





- Chłopiec przeszedł operację, chirurdzy wykonali kawał dobrej roboty - mówi dr Wojciech Walas, ordynator oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Szpitala Klinicznego w Opolu.Postępowanie prowadzi namysłowska policja.- Z artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - informuje młodszy aspirant Paweł Chmielewski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. - Nikt nie usłyszał zarzutów, bo prowadzimy je w sprawie a nie przeciwko komukolwiek.Do zdarzenia doszło w środę po południu przed sklepem w Kowalowicach w gminie Namysłów. 49-letni mieszkaniec wsi poszedł na zakupy z owczarkiem niemieckim.Pies był na smyczy, a mężczyzna przywiązał go przed sklepem i wszedł do środka. Obok przechodziła kobieta z dwójką dzieci.Dziecku z pomocą przyszła mama, która jest w ciąży. Ona też została pogryziona. Jej syn miał cięższe obrażenia - rozległe rany głowy i twarzy.Na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego załoga zabezpieczyła rany i zaintubowała chłopca oraz przetransportowała go do Szpitala Klinicznego w Opolu. Kobieta również trafiła do szpitala.Jak udało się nam dowiedzieć, chłopcy znali pasa. Bawili się z nim wcześniej i niejednokrotnie głaskali. Nie wiadomo na razie dlaczego wilczur zaatakował.- Pies jest szczepiony, co potwierdza dokumentacja weterynaryjna - mówi Paweł Chmielewski.