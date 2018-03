Obiekt - zapewne podobny do tego na zdjęciu - zaobserwowali uczestnicy Polskiej Sieci Bolidowej i podobnego stowarzyszenia w Czechach. Czesi wyznaczyli jego wagę na 3 kilogramy, ale mógł się rozpaść na mniejsze kawałki. (© Mariusz Kapala)

Naukowcy za 2-3 tygodnie wyznaczą z dużą dokładnością obszar, gdzie kamień z kosmosu mógł spaść i wyślą ekipy poszukiwawcze. O tym, że naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych szukają w Domecku meteorytu mieszkańców wsi poinformował w niedzielę z ambony ksiądz proboszcz.

- Przyjechali do mnie w sobotę, poprosili o nagłośnienie. Nic więcej nie wiem, bo w tej sprawie służę tylko za słup ogłoszeniowy - mówi ks. Marcin Tomczyk.



Meteoryt miał spaść w okolicy Domecka w walentynki o godz. 18.00. A że w tym roku był to jednocześnie Popielec, ksiądz o tej porze odprawiał nabożeństwo, więc nic nie widział, ani nie słyszał. Podobnie jak większość mieszkańców. Ci którzy w kościele nie byli, jak na przykład sołtys, którego rozłożyła grypa, też przybycia gościa z kosmosu nie zauważyli.



- Najbardziej poruszone tym wydarzeniem są dzieci i pewnie gdyby nie ten mróz, już dawno pobiegłyby w pola szukać kamienia. A za nimi miejscowi emeryci, bo oni mają więcej czasu. Na razie wszyscy czekamy na ocieplenie - mówi pani Jola z Domecka.



Niewykluczone, że poszukiwania połączone z lekcją astronomii zorganizuje szkoła. - Nawet rozmawiałam o tym z jedną z mam. Dla dzieci to byłaby atrakcja - mówi sekretarka w domeckiej podstawówce.



„Meteoryty nie są niebezpieczne! - uspokaja redaktor strony domecko-dzisiaj.blogspot.com. - W przypadku znalezienia - zalecane jest jego zabezpieczenie na przykład poprzez zabranie do domu i kontakt z Pracownią Komet i Meteorów (PKiM)”.



- Tak, koniecznie należy zabrać do domu i natychmiast do nas zadzwonić - mówi Zbigniew Tymiński z Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który odwiedził w sobotę księdza proboszcza.



Meteoryt z Domecka na razie zrobił błyskawiczną karierę medialną, czego naukowcy się nie spodziewali i co każe im zachować dużą powściągliwość w udzielaniu informacji.



