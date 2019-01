W Opolu nie będzie tablicy poświęconej wyborom z 1989 r. Z powodu Lecha Wałęsy?

- Chcielibyśmy, aby na tablicy była mowa o tym, jak istotne były wybory z 4 czerwca 1989 roku. Owszem, nie były w pełni wolne, ale wybrany wtedy Sejm dokonał zmian w Konstytucji, które uczyniły Polskę krajem w pełni suwerennym. Chodzi też o podkreślenie wielkiej roli, jaką w tych przemianach odegrał Lech Wałęsa - mówi Janusz Wójcik, współtwórca twórca OKOOP-u i pełnomocnik zarządu województwa ds. kombatantów.

Pisma w tej sprawie grupa około 30 opozycjonistów z czasu PRL rozesłała m.in. do opolskiej rady miasta i do sejmiku. W tym drugim inicjatywa była dyskutowana na komisji, która dokonała zmiany treści tablicy zaznaczając, że do zmian oprócz Lecha Wałęsy przyczynili się też „inni bohaterowie”.

Natomiast komisja skarg i wniosków w opolskiej radzie miasta inicjatywę zaopiniowała negatywnie. W uzasadnieniu powołano się na fakt, że Lecha Wałęsa ma już tytuł Honorowego Obywatela Opola.

- Lech Wałęsa jest dla mnie jednym z bohaterów narodowych, uczciliśmy go i oby żył jak najdłużej, a jego imię nie było nigdy wykreślane z podręczników historii. Wmurowanie tablicy jest jednak wsteczne do tytułu honorowego - mówi Jolanta Kawecka, radna niezrzeszona, przewodnicząca komisji.

Negatywną opinię poparło pięcioro członków komisji. Przeciw był tylko Przemysław Pytlik z klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Dla mnie to jest próba odwrócenia kota ogonem. Nam chodzi o godne uczczenie rocznicy wyborów z 1989 roku. Osobiście jestem zdegustowany, ale pamiętajmy, że ostateczna decyzja będzie należeć do radnych - mówi Janusz Wójcik.

Pamiętajmy, że w radzie samodzielną większość ma klub Arkadiusza Wiśniewskiego. Wszyscy radni prezydenta z komisji skarg i wniosków dali inicjatywie negatywną opinię.

Projekt ma być głosowany na sesji 31 stycznia.

