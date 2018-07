Doda z zespołem Virgin będzie gwiazdą pikniku ekologicznego, który 18 sierpnia odbędzie się w parku na osiedlu im. Armii Krajowej. Będzie to największa z sześciu imprez tego typu w Opolu. Te są elementem szerszego projektu realizowanego w partnerstwie z gminami Komprachcice i Turawa, który ma promować sortowanie odpadów przez mieszkańców.

Jak informuje opolski ratusz, obecnie 11 procent opolan nie sortuje odpadów. - Utrzymujemy wskaźniki na odpowiednim poziomie. Ale musimy pamiętać, że wymagania w tym względzie będą coraz wyższe. Stąd konieczność promowania sortowania odpadów - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.W tym celu Opole w partnerstwie z gminami Komprachcice i Turawa przygotowało projekt informacyjno-edukacyjny, w którego ramach na terenie miasta i sąsiadów zorganizowany będzie szereg ekologicznych pikników. Całkowita wartość projektu to ponad 3 mln zł, przy czym unijne dofinansowanie wynosi blisko 2,5 mln zł.Inauguracją projektu będzie 18 sierpnia impreza w parku na osiedlu im. AK. - Na miejscu zaplanowano szereg atrakcyjnych warsztatów w tematyce segregacji odpadów, adresowanych zarówno do najmłodszych, jak i osób starszych. Będzie można wykonać zabawki z odpadów, stworzyć ekodekoracje i biżuterię, a także nauczyć się samodzielnie wykonywać ekologiczne kosmetyki - wylicza Aleksandra Śmierzyńska z wydziału promocji ratusza. - Nie zabraknie też rozrywki. Wystąpi zespół Ravel, a gwiazdą wieczoru będzie Doda z zespołem Virgin. Na koniec, o godz. 22, rozpocznie się widowisko muzyczno-pirotechniczne.Kolejne pikniki w Opolu odbędą się w Parku Nadodrzańskim (1 września, w połączeniu ze Świętem Lata), na boisku przy ul. Bielskiej na Malince (2 września), na terenie rekreacyjnym na os. Dambonia (8 września), na placu Adama Mickiewicza (9 września) oraz na terenie zielonym na os. Chabry (22 września). W gminach Komprachcice i Turawa zaplanowano po dwa ekopikniki.Magdalena Bolech z wydziału gospodarowania odpadami komunalnymi podkreśla, że projekt to nie tylko pikniki dla mieszkańców. - To również szereg działań edukacyjnych, które będą prowadzone w placówkach oświatowych. Zakupimy też dla nich kolorowe pojemniki zachęcające dzieci do sortowania odpadów. Takie pojemniki pojawią się też na terenie miasta. Zwiększymy też ilość punktów do wrzucania elektrośmieci. Powstanie też mobilna aplikacja z harmonogramem odbioru odpadów - wylicza.Wszystkie te działania mają przygotować mieszkańców na pojawienie się nowych, niebieskich pojemników na frakcję papieru, który jest obecnie gromadzony razem z plastikami i aluminium w żółtych kontenerach. Osobne pojemniki na papier mają się pojawić w Opolu od 1 kwietnia 2019 roku.- Przy czym osobne kontenery przewidziane są do zabudowy wielorodzinnej. W przypadku domów jednorodzinnych na początku odpady papierowe będą gromadzone w specjalnych workach - zapowiada Magdalena Bolech.