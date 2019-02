W parafii jezuitów w Opolu powstaje sala spotkań z kawiarenką. Trwa zbiórka pieniędzy na remont i książek na półki

Przez ponad 20 lat w salce parafii jezuitów przy ul. Czaplaka w Opolu funkcjonowała księgarnia wydawnictwa WAM. Niedawno została zamknięta, więc o. Grzegorz Kramer, proboszcz opolskiej parafii jezuitów, postanowił ją zaadaptować na miejsce spotkań, dostosowane zarówno do potrzeb najmłodszych, jak i najstarszych parafian. Spotkania do tej pory te były organizowane w pomieszczeniach piwnicznych parafii, a także w salach na drugim piętrze pobliskiego ośrodka Xaverianum.

Prace w budynku plebanii rozpoczęły się na początku stycznia. Do tej pory przebudowano sanitariaty, wyburzono część ścian, w tym jedną na plebanię, dzięki czemu lokal poszerzono o kolejne pomieszczenie przeznaczone na bawialnię dla dzieci. W dawnym zapleczu księgarni powstało małe zaplecze kuchenne.

Podczas robót pojawiło się też kilka niespodzianek. Okazało się m.in., że konieczne jest wykonanie nowej podłogi z wylewką, na części kuchennej, a także ułożenie nowej instalacji elektrycznej. To zaś przełożyło się na wzrost kosztów prac. Plan zakładał, że remont pochłonie 50 tys. zł. Uwzględniając dodatkowe, nieplanowane wcześniej prace, ten koszt wzrósł do 100 tys. zł.

Aby zgromadzić dodatkowe pieniądze, o. Grzegorz Kramer rozpoczął zbiórkę datków na portalu zrzutka.pl. "Nasza parafia w Opolu jest ważnym miejscem dla wielu rodzin. Bardzo prosimy Was o pomoc w realizacji tego dzieła" - zaapelował. Do tej pory w ten sposób zebrano blisko 38 tys. zł z planowanych 50 tys. zł. Do zakończenia pozostało 16 dni.

Oprócz tego parafia jezuitów w Opolu zbiera książki, które trafią na półki regałów w odnowionych wnętrzach. Do tej pory zapełniono cztery regały, trzy czekają jeszcze na książki.

Otwarcie nowych pomieszczeń w parafii jezuitów w Opolu planowane jest na początek marca.

