W parafii św. Józefa w Opolu Szczepanowicach budowniczy już stawiają szopkę, która w czasie świąt Bożego Narodzenia przyciąga tłumy

Ma być remont kolejnej ulicy w centrum Opola. Oleska do remontu w 2019 roku, jeśli będzie dotacja

Piotr Guzik

Ponad 5,2 mln zł – tyle według szacunków ratusza ma kosztować przebudowa ulicy Oleskiej. Miasto liczy na to, że połowę kwoty uzyska z pieniędzy centralnych. Jeśli się nie uda, to wiele wskazuje na to, że inwestycja będzie musiała poczekać.