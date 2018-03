Radni PO chcą, aby w parku Nadodrzańskim oraz na bulwarach nad Odrą można było legalnie pić alkohol, a ich uchwała pojawi się na najbliższej sesji. Szykuje się ostra dyskusja, bo podobny projekt przygotowuje ratusz.





Dyskusję o legalnym piciu pod chmurką umożliwiła nowelizacja przepisów o wychowaniu w trzeźwości. Od stycznia radni mogą wyznaczyć specjalne strefy, gdzie Straż Miejska nie będzie karać za picie np. piwa, czy wina.- W naszej ocenie taka strefa mogłaby powstać w parku Nadodrzańskim i na bulwarach nad Odrą, zaczynających się w parku, a ciągnących się do mostu Piastowskiego – mówi Przemysław Pospieszyński, radny PO. - Dziś opolanie i tak piją tam latem alkohol, ale muszą się ukrywać. Tymczasem w wielu krajach nie ma z tym żadnego problemu. Wszystko jest dla ludzi, byle z umiarem.Co więcej, możliwość legalnego picia alkoholu obowiązywałaby od wiosny do jesieni, a nie przez cały rok.- Stworzenie takiego miejsca traktujemy jako eksperyment, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować i potem zastanowimy się, czy warto wyznaczyć kolejne – przyznaje Pospieszyński. - Będziemy też rozmawiać z radami dzielnic, może się okazać, że takich miejsc potrzeba znacznie więcej. Projekt uchwały przedstawimy w marcu.Podobną uchwałę przygotowuje także urząd miasta . Na razie szczegółów nie znamy.- W okolicach kwietnia powinna trafić do radnych, to wcale nie jest prosty temat pod względem prawnym – przekonuje Grzegorz Marcjasz, sekretarz Urzędu Miasta Opola.Nowe przepisy dają ratuszowi np. możliwość limitowania liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wprowadzenie prohibicji w godzinach 22.00 – 6.00. O tym drugim rozwiązaniu na razie jednak nikt nie myśli.