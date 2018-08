Karmienie piersią jest najlepszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt. W naszej poradni pomagamy wszystkim mamom z problemami laktacyjnymi - mówi Jolanta Zmarlak, położna i doradca laktacyjny.

Poradnia laktacyjna, działająca w ramach opolskiego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ma za zadanie upowszechnianie karmienia piersią i pomoc młodym mamom, które napotykają na różne trudności.- Każda kobieta może karmić piersią, ale trzeba się tego nauczyć - mówi Jolanta Zmarlak. - Podczas wizyty omawiamy techniki karmienia oraz szukamy rozwiązań ewentualnych problemów. Ważymy dziecko i sprawdzamy jego sposób ssania oraz - za zgodą matki -badamy piersi. Do naszej poradni nie trzeba mieć skierowania.Mleko matki jest idealną kompozycją składników odżywczych oraz modulatorów odporności. Przeciwciała, żywe komórki, enzymy i hormony sprawiają, że jest niedoścignionym pokarmem, odpowiadającym na potrzeby rozwijającego się organizmu dziecka, w tym m.in. budowania odporności. Chociaż od wielu lat naukowcy z całego świata analizują skład mleka mamy i jego wpływ na rozwój dziecka, do tej pory nie udało się go w pełni odtworzyć.Niepowtarzalne składniki w odpowiednich ilościach i proporcjach, zmiana składu w zależności od fazy laktacji, pory czy długości pojedynczego karmienia, a także etapu rozwoju dziecka – to wszystko sprawia, że mleko mamy jest najlepszym pokarmem, jaki niemowlę może dostać. Właśnie dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia niemowlęcia i kontynuację karmienia piersią do 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzeniu diety dziecka.Mamy, które mają dużo pokarmu, mogą się nim podzielić, oddając go do Banku Mleka Kobiecego w tym samym opolskim szpitalu.