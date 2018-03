Masz zdjęcie do tego tematu?

Sytuacja jest już opanowana. Nikomu nic się nie stało.- Niebawem mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów - informuje mł. bryg. Piotr Sobek, rzecznik prudnickiej straży pożarnej.Godzinę wcześniej strażacy zostali zawiadomieni, że w czasie prac ziemnych w rejonie mostu na ul. Batorego koparka uszkodziła rurociąg z gazem średniego ciśnienia.Z rury o średnicy 16 centymetrów zaczął się ulatniać gaz.Strażacy wyznaczyli 150-metrową strefę bezpieczeństwa ze względu na możliwość wybuchu gazu. Ewakuowano najpierw trzech pracowników firmy budowlanej, a potem 10 mieszkańców budynków znajdujących się w strefie zagrożenia.Dwie osoby miały trudności z poruszaniem się, dlatego na miejsce wezwano karetkę pogotowia.Ewakuowani dostali do dyspozycji bus od gminy Prudnik, mogli przeczekać akcję w bezpiecznym miejscu. W okolicy wyłączono także prąd.Przed godziną 10.00 pogotowie gazowe skutecznie odcięło dopływ gazu do nieszczelnego odcinka gazociągu i zaczęło się usuwanie awarii.