W sobotni wieczór przed Niedzielą Palmową młodzież wypełniła kościół seminaryjny w Opolu

Nabożeństwo rozpoczęło się od przyniesienia w procesji przez wszystkie grupy parafialne do ołtarza świec. Symbolizowały one marzenia, jakie młodzi przynoszą Panu Bogu. Było to nawiązanie do myśli papieża Franciszka, który w Panamie podczas Światowych Dni Młodzieży zachęcał uczestników, aby odważyli się mieć marzenia.

- Oddajemy Ci panie Jezu nasze marzenia, naszą przyszłość – mówił ks. Łukasz Knieć. - Trudno nam jest myśleć o tym, co przed nami, ale chcemy marzyć. Młodość jest po to, by marzyć. To Ty stworzyłeś nas z taką właśnie młodością, która w marzeniach nie zna granic. Idziemy do Ciebie, by marzyć dobrze. By te marzenia były pełne dobra. Tylko marzenia o dobru są marzeniami o szczęściu.

Po uroczystym wniesieniu krzyża i kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej Kolejna część czuwania nawiązywała do innych słów papieża z Panamy o młodych, którzy są „teraz” Kościoła i ich życie jest „teraz” Boga. Nawiązując do faktu zwiastowania, kiedy anioł ogłosił Maryi, że będzie Matką Syna Bożego, a ona wyraziła zgodę, troje młodych ludzi dało świadectwo o tym, że oddali swoje życie Jezusowi, uznając Go za Pana i o tym, jak On ich prowadzi.

- Nasze „teraz” znaczy wyczekiwanie nieba – mówił młodzieży bp Andrzej Czaja. - Ważne, by nasze „teraz” było pełne bycia z Bogiem i dla Niego. Zapytaj siebie, jakie jest Twoje „teraz”. Co nim jest. Może być inaczej. Może uciekasz w świat wirtualny, może zapomniałeś o Jezusie, żyjesz z dala od Boga, jakby Go nie było. Jeśli uciekasz w świat wirtualny, jeśli żyjesz z dala od Boga, nie dziw się, że Ci trudno zrozumieć siebie, sens życia, drugiego człowieka. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu.