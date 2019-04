W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Byliśmy z aparatem w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu

Trzy przedszkola w Opolu zrezygnowały ze strajku

Strajk nauczycieli trwa od blisko dwóch tygodni. Jak wynika z informacji ratusza w Opolu, w trzech przedszkolach zakończono akcję protestacyjną. Dołączyły one do czterech placówek tego szczebla, które w ogóle do strajku nie dołączyły. Szkoły i jednostki oświatowe kontynuują prote...