Walentynki w rytmie Disco Polo w Opolu. Koncert w Stegu Arenie już w piątek

Przed nami II edycja Walentynek w rytmie Disco Polo! Niesamowite emocje i mnóstwo pozytywnej energii czeka na opolan już 15 lutego.

Koncert, mimo ogłoszonej żałoby, odbędzie się w wyznaczonym terminie.

Początek koncertu o godzinie 20:00 (wejście od 18:30).

Walentynkowa gala Disco Polo - specjalnie dla Was wystąpią:

Boys

Piękni i Młodzi

Mig

Defis

PlayBoys

Masters

Spontan*

Walentynkowa gala Disco Polo - bilety

69 zł

Dostępne na stronie: https://www.ebilet.pl/muzyka/disco-polo/walentynki-w-rytmie-disco-polo/

Bilety również do nabycia w kasie Stegu Arena Opole ul. Oleska 70

(kasa czynna od 3 grudnia 2018 do samego koncertu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00)

Bilety również dostępne w każdym oddziale Media-Markt w całej Polsce !

Bilety grupowe można nabyć również pod numerem 690 888 796 !

Dzieci do 10 roku życia (z ważnym dokumentem tożsamości) pod opieką osoby dorosłej WSTĘP ZA DARMO!

Brak możliwości zwrotu biletu.

Bilet Business VIP - 299 zł !!