Walentynkowy koncert Kasi Kowalskiej w Opolu. Wokalistka zagra w NCPP w ramach "Aya Tour" [WYGRAJ BILETY]

Kasia Kowalska zaprasza wszystkich fanów do wspólnego spędzenia Walentynek w rock'n'rollowej atmosferze.

Podczas koncertów z okazji święta zakochanych nie zabraknie największych przebojów artystki, takich jak "Prowadź mnie", "Antidotum", "A to co mam", "Spowiedź", "Być tak blisko", "Co może przynieść nowy dzień", "Coś optymistycznego", "To co dobre" i utworów z nowej płyty.

Walentynkowe koncerty Kasi Kowalskiej odbędą się:

14 lutego - Łódź - Klub Scenografia

16 lutego - Opole - NCPP

17 lutego - Bielsko Biała - Klimat

Bilety można kupić tutaj: http://bit.ly/KasiaWalentynki

Kasia Kowalska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek na polskiej scenie muzycznej. Ma w swoim dorobku wiele prestiżowych nagród, w tym: Fryderyki, Superjedynki, MTV European Awards oraz ponad milion sprzedanych płyt. Każdy z jej albumów pokrył się kilkukrotną platyną.