Warsztaty „Bądź sobą po swojemu” dla Opolanek

Zapisywać się można za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://www.badzsobaposwojemu.pl/opole do 6 grudnia 2018r. Wystarczy wejść na stronę, odpowiedzieć na pytanie” Co jest Twoją motywacją do wzięcia udziału w warsztatach” i załączyć zdjęcie. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.

Zaproszona do projektu Katarzyna Hajduga – trenerka mentalna i coach poprowadzi całodniowe zajęcia, podczas których uczestniczki nauczą się jak patrzeć na siebie z pozytywnej perspektywy, skąd czerpać energię do życia i działania, jak doceniać to, co się ma na co dzień oraz jak nie ulegać presji mediów społecznościowych i nabrać dystansu do prezentowanego w nich stylu życia. Do tej pory projekt poparło dużo grono polskich gwiazd m.in. Sonia Bohosiewicz, Aneta Zając, Ilona Wrońska, Natalia Jakuła, Anna Lucińska, Dorota Michałowska, Ewa Pacuła i wiele innych, które na swoich kanałach społecznościowych opublikowały zdjęcia w koszulkach z hasztagiem i uzasadniły, dlaczego warto być sobą po swojemu. Uczestniczki warsztatów otrzymają w prezencie takie właśnie koszulki, symbolizujące przyłączenie się do akcji.

Warsztaty w Opolu odbędą się 15 grudnia 2018r. w godzinach od 10:00 do 16:00 w Ośrodku Szkoleniowym przy ul. Ozimskiej 48.