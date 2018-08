To my tworzymy świat - taki był temat warsztatów fotograficznych w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Uczestniczyli w nich nastolatkowie.

Warsztaty odbywały się pod czujnym okiem profesjonalistów: Piotra Małeckiego, znanego m.in. z publikacji w New York Times czy National Geographic oraz Marcina Jamkowskiego, który również pracował dla National Geographic, realizując tam ciekawy projekt.Młodzież mogła dowiedzieć się wielu przydatnych informacji. Prowadzący warsztaty opowiadali o swojej pracy i różnych technikach, które stosują podczas wykonywania zdjęć.Po wstępie, 17-osobowa grupa mogła przejść do zajęć praktycznych. Każdy dostał aparat do ręki i ruszył do działania. Grupy miały zrealizować krótki film, który na koniec warsztatów został wyświetlony na projektorze.Opole jest jednym z trzech miast w Polsce, w którym odbyły się takie warsztaty.Mam nadzieję, że możemy liczyć na więcej, a współpraca Galerii w Opolu z Canonem nadal będzie się rozwijać. Wśród Opolan i nie tylko tych najmłodszych, widać wielkie zainteresowanie fotografią - mówi Anna Łęgowik, kierownik działu promocji, informacji i edukacji opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.