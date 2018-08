wynagrodzenie musi wzrosnąć do 3000zł netto bez nadgodzin i bez premii,wtedy może ludzi znajdą

Z tego co mi wiadomo takiego wynagrodzenie nie ma więc nie ma też kandydatów i nie ma się co dziwić.

Niech jadą tym wesołym autobusem do Rzeszowa może tam znajdą naiwnych.