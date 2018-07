Masz zdjęcie do tego tematu?

W poniedziałek rusza budowa wjazdu na teren przyszłego Centrum Usług Publicznych przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Opolu. W związku z tym jedna jezdnia zostaje wyłączona z ruchu.

Od poniedziałku kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na ruchliwej, dwujezdniowej ulicy Bohaterów Monte Cassino w okolicy stacji paliw BP i Wyższej Szkoły Bankowej.- Ruch odbywać się tu będzie jedną jezdnią w obu kierunkach - mówi Teresa Sobel-Wiej, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.Wszystko to w związku z rozpoczęciem budowy dojazdu do planowanego na terenach po byłej fabryce FSO, Centrum Usług Publicznych (mają powstać tu biurowce m.in. urzędu miasta i skarbówki).[g]10488218[/g]Po nowej drodze odbywać będzie się ruch samochodowy, rowerowy, a także pieszy.- Prace, które rozpoczynamy teraz, to pierwszy etap budowy tego ciągu komunikacyjnego - mówi Teresa Sobel-Wiej. - Od strony Bohaterów Monte Cassino ruszą teraz prace związane z instalacjami, natomiast planowane tam rondo chcemy budować w przyszłym roku. W tym natomiast ruszy budowa jezdni od strony skrzyżowania Ozimska - Rejtana.To kolejne utrudnienia w centrum Opola. Przypomnijmy, że zamknięta jest tez ulica Żeromskiego obok Solarisa, a objazd wytyczony jest ul. Kośnego.[g]13328334[/g]