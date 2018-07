Masz zdjęcie do tego tematu?

Sieć salonów obuwniczych marki Wojas otworzyła salon w nowej lokalizacji w centrum handlowym Turawa Park w Zawadzie k. Opola. Lokal ma teraz 90 metrów kwadratowych powierzchni.

Odświeżenie wizerunku oraz poszerzenie oferty handlowej to główne czynniki, które złożyły się na podjęcie decyzji o relokacji naszego salonu – mówi Maciej Wojas, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej spółki.

Dotychczasowa oferta handlowa salonu marki Wojas w centrum Turawa Park cieszyła się tak dużą popularnością, że firma zdecydowała o otwarciu nowego, większego lokalu.Dzięki przeprowadzce sklep zyskał większą powierzchnię, będzie bardziej nowoczesny i lepiej wyposażony.Wojas to polska firma obecna na rynku od niemal 30 lat, specjalizująca się w produkcji obuwia skórzanego damskiego i męskiego.W ofercie posiada również galanterię skórzaną, dodatki oraz środki do pielęgnacji obuwia.Marka prowadzi ponad 170 salonów firmowych na terenie Polski, Słowacji, Białorusi, Czech i Rumunii. Co roku produkuje kilkaset tysięcy par obuwia najwyższej jakości.