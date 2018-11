Weekend w Filharmonii Opolskiej. Zagra wybitny pianista, będzie koncert musicalowych utworów

Wspaniały pianista, Neal Larrabee. Bilety w okazyjnych cenach.

Już w tę sobotę w opolskiej filharmonii wystąpi doskonały amerykański pianista Neal Larrabee. Dzięki współpracy z konsulatem USA w Krakowie i Stowarzyszeniem Alumni bilety na ten koncert w atrakcyjnej cenie 10 zł.

Neal Larrabee to amerykański pianista koncertujący zwłaszcza w USA i Europie. Występował w największych ośrodkach muzycznych: w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Los Angeles, Berlinie, Warszawie i Moskwie. Odbył podróże koncertowe w Niemczech, Rosji, Polsce i Rumunii. Jak również w krajach Ameryki Południowej. W Polsce jest znany i ceniony za wyjątkowe interpretacje utworów Chopina. Laureat licznych konkursów pianistycznych, w tym V Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie i IX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

1.12.2018, bilety 10 zł. Więcej informacji i bilety.

Niedzielne zajęcia dla najmłodszych

Filharmonia Opolska po raz kolejny zaprasza najmłodszych miłośników muzyki na zajęcia z cyklu Power of Melody. Program zajęć opiera się na założeniu, iż wszystkie dzieci są uzdolnione muzycznie. Poprzez realne doświadczenia muzykowania, a nie tylko wiedzę o muzyce, program wprowadza dzieci w świat tworzenia muzyki, a nie tylko biernego percypowania go. Kluczowy dla założeń programu jest fakt, iż małe dzieci uczą się najskuteczniej, naśladując swoje najpotężniejsze autorytety, jakimi są rodzice czy opiekunowie. To właśnie oni pokazują im jak aktywnie tworzyć muzykę - nawet jeśli nie są „uzdolnieni muzycznie”!

Miejsce: Klub Muzyczny

Bilety: 10 zł. Bilety wstępu dotyczą wszystkich uczestników, zarówno dzieci, jaki i dorosłych. Udział opiekuna w zajęciach jest obowiązkowy.

Niedzielny koncert musicalowy prezentujący klasyczne broadwayowskie piosenki

Podczas koncertu usłyszycie znane i uwielbiane piosenki musicalowe scen zagranicznych, jak i polskich. Młodzi wokaliści zmierzą się z takimi kolosami jak Memory, I am changing, Szyby, czy Gdybym był bogaczem. Wokalistom będzie towarzyszyło równie młode i zdolne trio AF Jazz Project, które dorzuci niebanalne i nieprzewidywalne aranżacje. Dodatkowo dodamy do koncertu profesjonalny i elokwentny głos Natalii Janus, która poprowadzi koncert, a wisienką na muzycznym torcie będzie niebiańska czterogłosowa aranżacja jednej z najpiękniejszych piosenek musicalowych stworzona przez Jacka Mełnickiego oczywiście. Ale tytułu nie zdradzimy, więc trzeba przybyć i się przekonać samemu!

2.12.2018. Bilety: 20 zł.