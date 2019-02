Wiadukt kolejowy nad ul. Krapkowicką w Opolu ma być przebudowany. MZD zleci przygotowanie dokumentacji

Przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Krapkowicką to jeden z bardziej niebezpiecznych punktów na komunikacyjnej mapie Opola. Przestrzeń pomiędzy nawierzchnią ulicy a spodem konstrukcji to ledwie 2,2 metra. Dochodziło tam do tragicznych wypadków.

We wrześniu 1991 roku pod wiaduktem nie zmieściła się wojskowa ciężarówka wioząca żołnierzy do koszar. Most ściął pakę i zmiażdżył głowy wojskowym. Zaś w latach 70. pod wiaduktem zginęło czterech milicjantów jadących do Grudyni Wielkiej zrywać w sadzie jabłka. Okoliczności tragedii były podobne.

Po obu stronach wiaduktu stoją bariery pozwalające określić, czy pojazd zmieści się pod wiaduktem. Ale i tak dochodzi tam do wypadków. Głównie dlatego, że przejazd jest nie tylko niski, ale i wąski. Kierowcom poruszającym się z nadmierną prędkością zdarza się tam uszkodzić samochody.

Ruch w tym punkcie potrafi się również korkować. Pierwszeństwo mają bowiem pojazdy poruszające się od strony ul. Spychalskiego w kierunku wyjazdu z Opola.

To ma się zmienić wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. - Przejazd pod nim ma być poszerzony, a konstrukcja ulokowana wyżej, tak aby spełniał obowiązujące parametry drogowe – mówi Teresa Sobel-Wiej, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Na najbliższej sesji w korekcie budżetu Opola zapisano 250 tys. zł na przygotowanie dokumentacji przebudowy. Teresa Sobel-Wiej przyznaje, że MZD liczy na to, iż dokumentacja będzie gotowa jeszcze w tym roku.

Realizacja prac uzależniona jest jednak od tego, kiedy spółka PKP Polskie Linie Kolejowe będzie prowadzić roboty na linii kolejowej biegnącej nad ul. Krapkowicką. Tych należy się spodziewać najwcześniej w 2020 roku.

- Dokumentację otrzyma PKP PLK. Po naszej stronie będą leżeć prace związane z poszerzeniem jezdni i inną infrastrukturą drogową, natomiast sam wiadukt i infrastruktura kolejowa pozostają w gestii kolei – wskazuje Teresa Sobel-Wiej.

