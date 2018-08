Przejazd kolejowy w Gogolinie.

Od wielu lat przejazd drogowo-kolejowy w centrum Gogolina powoduje problemy komunikacyjne. Kierowcy co chwilę muszą czekać przed zamkniętymi zaporami, szczególnie niebezpieczne jest to w sytuacji jadących z pomocą służb ratowniczych.

- Oprócz tego przebudowana zostanie droga wojewódzka 409 przebiegająca w okolicy przejazdu kolejowego - informuje Violetta Ruszczewska z opolskiego urzędu marszałkowskiego.



Aby rozwiązać ten problem w Gogolinie powstanie wiadukt. W poniedziałek podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Jej koszt to prawie milion złotych.



Natomiast w ramach prac powstanie kilometrowy odcinek nowej drogi w centrum Gogolina, dwa wiadukty (nad linią kolejową Opole-Kędzierzyn-Koźle oraz nad ul. Konopnickiej), ścieżka rowerowa i chodniki, zlikwidowany zostanie też przejazd kolejowy na ul. Krapkowickiej.



Oprócz tego przebudowane i zbudowane zostaną skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, zjazdy i wyjazdy na posesje, powstaną przepusty, odwodnienie drogi, przebudowana sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna czy energetyczna, powstanie nowe oświetlenie i tereny zielone.



- Chcielibyśmy, by roboty budowlane ruszyły w 2020 roku - mówi Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina.



Wiadukt ma być gotowy w 2021 roku.

