Wiceminister Marcin Ociepa przywiózł czek na ponad 29 mln zł dla Uniwersytetu Opolskiego

- To ważne nie tylko dla Uniwersytetu Opolskiego, ale i dla całego naszego regionu. Uniwersytet to ważny ośrodek tej części Polski, a dla Opolszczyzny ma on żywotne znaczenie. dla być, albo nie być Opolszczyzny. Bez UO trudno sobie wyobrazić, by Opolszczyzna mogła być silnym, niezależnym województwem, stąd każdy gest wzmocnienia tego ośrodka jest bardzo istotny - mówił Marcin Ociepa, wiceminister w resorcie przedsiębiorczości i technologii oraz bliski współpracownik wicepremiera Gowina.

Pieniądze w formie obligacji Skarbu Państwa są przeznaczone na inwestycje. To wzmacnia UO i daje mu możliwość realizowania kolejnych planów. - Inwestycje muszą iść w parze z ambicjami, bo bez wsparcia tych ambicji nie udałoby się zrealizować - podkreślił.

Rektor UO, prof. Marek Masnyk zapewnił, że z zagospodarowaniem nawet dwóch czy trzech takich czeków uczelnia nie miałaby problemu. - Nasza uczelnia zbudowana została na marzeniach i tych marzeń do spełnienia wciąż mamy wiele - powiedział.

Uniwersytet zamierza przeznaczyć pieniądze m.in. na budowę obiektu dydaktycznego dla informatyków oraz sali sportowej dla studentów (na działce po bazie OZNS przy Oleskiej).

10,5 mln zł dostanie od rządu na rozwój także Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. A ponieważ właśnie ruszyły konsultacje społeczne w sprawie połączenia uczelni, pieniądze te wzmocnią potencjał powiększonego UO.

Kilka miesięcy temu czek dostała też Politechnika Opolska. Po 2024 roku ruszą rozmowy o federacji obu uczelni w jeden duży i silny ośrodek akademicki.

