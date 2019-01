Wieczyste użytkowanie 2019. Jaka bonifikata w Opolu za przekształcenie na własność. Decyzja należy do radnych

Wiceprezydent Opola Maciej Wujec poinformował, że ratusz proponuje w projekcie uchwały przygotowanym na najbliższą sesję, 31 stycznia, 95-procentową bonifikatę w opłacie przekształceniowej z wieczystego użytkowania we własność.

Sprawa dotyczy 6,5 tysiąca wieczystych użytkowników na gruntach gminy Opole, a wysoka bonifikata obowiązywałaby tylko w pierwszym roku. W drugim roku bonifikata miałaby wynieść 80 proc., w trzecim - 60 proc., czwartym - 40 proc. i piątym - 20 proc.

Przypomnijmy, że od stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z automatu przekształcająca dotychczasowe prawo wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

W przypadku gruntów Skarbu Państwa posłowie ustalili, że dotychczasowym wieczystym użytkownikom przysługuje bonifikata opłacie przekształceniowej w wysokości 60 procent, pod warunkiem, że zainteresowani uiszczą kwotę jednorazowo w 2019 roku (z prolongatą zapłaty do 29 lutego 2020 roku).

Jednorazowa zapłata w kolejnych latach wiąże się z automatyczną obniżką bonifikaty o 10 procent każdego roku, czyli w 2020 roku będzie to 50 procent, itd., do 10 procent - w szóstym roku.

Ustawodawca podkreślił, że samorządy mogą ustalić własny, wyższy poziom bonifikat. Część opolskich gmin poszło śladem rządzących, nie chcąc uszczuplać dochodów z tego tytułu i obawiając się posądzenia o niegospodarność.

Do opolskiego ratusza w grudniu ub.r. wpłynął wniosek podpisany przez mieszkańców spółdzielni Przyszłość o uchwalenie 99-procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na prawo własności, pod którym podpisało się około 400 osób. Wieczystymi użytkownikami w tej spółdzielni jest około 600 mieszkańców pięciu bloków na placu Teatralnym.

Prezes spółdzielni Franciszek Dezor argumentował, że w pozostałych lokalizacjach, gdzie prawo dopuszczało wcześniej skorzystanie z możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, stosowano bonifikatę właśnie w takiej wysokości. Pl. Teatralnego to prawo nie objęło, bo z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta ówczesne władze stały na stanowisku, że o przekształceniu nie może być mowy.

Agnieszka Radlak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wyjaśnia, że 99-procentowana bonifikata dotyczyła możliwości wykupu gruntu na własność, co wiązało się m.in. z aktualizowaniem wyceny tego gruntu.

Dodała, że w przypadku nowego prawa przekształcenia ratusz ma 12 miesięcy na wysłanie zaświadczeń do wieczystych użytkowników, a ci, jeśli będą chcieli skorzystać z bonifikaty w pierwszym roku, mają czas na uiszczenie opłaty do końca lutego 2020 r. - Jeśli bonifikata wynosi 95 proc., to zapłacą oni dotychczasową roczną opłatę za całe 20 lat - wyjaśnia Agnieszka Radlak.

Kto chciałby przyspieszyć uzyskanie zaświadczenia, musi złożyć do ratusza wniosek, co wiąże się z uiszczeniem opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Termin rozstrzygania takiego wniosku w trybie normalnym trwa 4 miesiące, a w przyspieszonym (np. w sytuacji zbycia nieruchomości) - 30 dni.