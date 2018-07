Niedzielny (29.07) rodzinny piknik charytatywny „Cud dla Dawidka” oraz Piknik Piastowski potrwają do godz. 22.00 na błoniach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka. Organizatorzy przygotowali masę atrakcji, m.in. animacje dla dzieci, pokazy tańca, straży pożarnej i spektakularnego sprzętu wojskowego. W międzyczasie odbywają się licytacje, kiermasz domowych wypieków, warsztaty łucznicze i cała masa innych rozrywek. Obu imprezom przyświeca jeden cel - zbiórka pieniędzy potrzebnych na uratowanie Dawidka Drapacza, który cierpi na ciężką wadę serca. Bez pomocy najlepszych lekarzy, chłopczyk umrze.

Pomimo upałów błonia Politechniki Opolskiej sukcesywnie się zapełniają. Opolanie udowadniają, że nie są obojętni na pomoc i ratowanie życia 2,5-letniego Dawidka Drapacza.- Przyszliśmy żeby pomóc, liczy się każda złotówka. Taka sytuacja może przytrafić się każdej rodzinie. Gdyby taka choroba spadła na moich bliskich, tak samo chciałabym aby ktoś nam pomógł. Sama jestem mamą, tym bardziej rozumiem sytuację gdy w grę wchodzi życie dziecka - powiedziała nam Anna Kołodziejczyk z Opolu, uczestniczka imprezy.Akcję z całych sił wspierają też wolontariusze. Część z nich prócz pomocy organizacyjnej, aktywnie uczestniczy w budowaniu programu pikniku.- Wspólnie ze znajomymi zaprezentujemy taniec towarzyski w dwóch parach. Będą to tańce latynoamerykańskie i standardowe.Przy okazji wspieramy imprezę na każdym kroku, jesteśmy do dyspozycji - mówiła Ewa Polesieńska, uczennica LO nr 2 w Opolu- Moim zdaniem to wspaniałe, że ludzie się tak angażują dla małego chłopca. Mam nadzieję, że uda nam się uzbierać te pieniądze - podsumowała.