Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019 w Opolu. Jakie fanty przekazali miejscy urzędnicy?

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski wraz z urzędnikami przekazali dzisiaj sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu fanty, które zostaną zlicytowane podczas niedzielnego finału.

Na liście znalazły się:

malowany na płótnie olejem obraz Opolskiej Wenecji (120 cm na 80 cm) ukraińskiej artystki Antoniny Hontar, inspirowany zdjęciem Pawła Szpali

zaproszenie dla dwóch osób na wszystkie tegoroczne koncerty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

sesja nagraniowa autorskiego utworu w studiu nagrań Muzeum Polskiej Piosenki

koszulka reprezentacji Polski w piłce ręcznej z autografami szczypiornistów

koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem piłkarza

trzy pakiety startowe (pierwsze numery) w imprezach biegowych: triathlonie opolskim, biegu Atlantis i maratonie opolskim

karnet wejściowy na pływalnię Wodna Nuta o wartości 1000 zł do wykorzystania do końca roku

Wolontariusze WOŚP pochwalili się też zdobytymi voucherami (m.in. na kurs prawa jazdy kat. C w szkole Dakar i tegorocznymi gadżetami orkiestry.

Elżbieta Marciniszyn, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie działa sztab WOŚP w Opolu, dziękowała darczyńcom za podarunki na licytację i wolontariuszom, którzy dziś popołudniu przejdą szkolenie. Sztab zrekrutował 350 osób.

- Chciałabym też zaprosić mieszkańców Opola do wzięcia udziału w konkursie Ściskawa ogłoszonym przez WOŚP. Polega on na pomieszczeniu największej liczby osób na wykreślonym na bruku sercu o określonych rozmiarach. Do bicia rekordu zapraszamy na Rynek na godzinę 14.00. W ubiegłym roku 812 osób zmieściło się na sercu w Toruniu, a tamtejszy szpital w nagrodę otrzymał sprzęt za 50 tys. zł - wyjaśniała dyrektor Marciniszyn. - Mam nadzieję, że opolan nie zabraknie na biciu rekordu. Gramy w Opolu 27. raz. Mam nadzieję, że i ten rok okaże się dobry dla chorych dzieci.

