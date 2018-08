Nowa droga powinna być gotowa nie później niż w listopadzie 2021 roku. Jej koszt to ponad 264,162 mln zł. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

- Obecnie trwa aktualizacja dokumentacji - mówi Dorota Koncewicz, burmistrz Niemodlina.Pierwotnie zakładano, że obwodnica Niemodlina będzie dwujezdniowa z czterema pasami ruchu (po dwa w każdą stronę), jednak ze względów finansowych droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdą stronę i dodatkowy, trzeci pas do wyprzedzania (naprzemiennie w obu kierunkach).Natomiast w miejsce trzech bezkolizyjnych skrzyżowań planowane są teraz ronda (na wysokości Brzęczkowic, Wydrowic i Sosnówki).W Urzędzie Miasta i Gminy w Niemodlinie tutejsze władze spotkały się wykonawcą robót - przedstawicielami firmy Mota-Engil Central Europe S.A, dyrekcją opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz nadleśniczym Nadleśnictwa Tułowice.- Omawialiśmy jak wyglądać będą przygotowania do budowy drogi i same już prace, wyjaśnialiśmy też ostatnie wątpliwości z tym związane. Dowiedzieliśmy się też, że do marca 2019 ma być gotowa dokumentacja techniczna obwodnicy, natomiast pierwsza łopata na placu budowy wbita zostanie w sierpniu 2019.Nowa droga powinna być gotowa nie później niż 24 listopada 2021 roku. Jej koszt to ponad 264,162 mln zł. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu państwa.Mieszkańcy Niemodlina i okolicznych wsi czekają na obwodnicę z utęsknieniem. Istniejąca droga krajowa nr 46 dzieli bowiem miasto na dwie części, skutecznie utrudniając komunikację pomiędzy przeciwnymi stronami.Natężenie ruchu jest tu ogromne, bo na poziomie 12 398 pojazdów na dobę, przy 20 proc. udziale ruchu ciężarówek. W Niemodlinie dochodzi też do wypadków śmiertelnych i potrąceń.Obwodnica zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas przejazdu na kierunku Polska - Czechy oraz Opole - Kłodzko.