Wilki mogą pojawiać się w opolskich lasach. Przez duże kompleksy leśne mogą przebiegać trasy migracyjne wilków

- Żeby potwierdzić niezbicie ich występowanie na danym terenie, potrzebne są dwie obserwacje kategorii pierwszej - wyjaśnia Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków. - Taką obserwacją może być na przykład odłowienie konkretnego osobnika albo znalezienie martwego zwierzęcia czy jego szczątków, które następnie są poddawane badaniom DNA. Do tej pory na Opolszczyźnie tak ewidentnego przypadku nie było.

Nagrania i zdjęcia, którymi dzielą się internauci, są tzw. danymi niepewnymi. W sieci krąży m.in. zdjęcie wilka zrobione w rejonie przebudowywanego skrzyżowania za Walidrogami.

Układ znaków i otoczenia faktycznie pozwala stwierdzić, że zdjęcie wykonano w tym miejscu, ale same okoliczności są dosyć niesamowite - mówi nadleśniczy. - Osobnik stoi na poboczu drogi, obok przejeżdżają samochody. Trzeba pamiętać, że wilk jest drapieżnikiem, który unika człowieka, dlatego takie jego zachowanie byłoby bardzo nietypowe. Dotarły do mnie informacje, że ten rzekomy wilk chwilę później wskoczył do bagażnika i odjechał ze swoim panem, bo to był pies rasy husky.

Krążące w sieci zdjęcie nie pozwala z całą pewnością potwierdzić ani wykluczyć, że jego autor spotkał przy drodze wilka. Gdyby zwierzę było chore lub ranne, wcale nie musiało unikać kontaktu z człowiekiem.

- W filmie „Królestwo” niektóre sceny wilków grała grupa wytresowanych wilczaków - rasy psów, która wyglądem jest zbliżona do tego gatunku - mówi Marek Bocianowski. - Dlatego sprawa nie jest oczywista. Mając nawet trop takiego zwierzęcia, trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy zostawił go wilk, czy pies rasy wyglądem do niego zbliżonej.