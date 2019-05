Wiśniewski kontra Buła. Trwa batalia o unijne pieniądze

Na zwołanej dziś konferencji w urzędzie marszałkowskim Andrzej Buła odniósł się do zarzutów postawionych przez prezydenta Opola dotyczących zabrania miastu 12,8 mln euro zapisanych w programie regionalnym do wykorzystania na drogi wojewódzkie.

Arkadiusza Wiśniewskiego to wyliczenie nie tylko nie uspokoiło, ale odwrotnie - rozsierdziło. Zmienił plan konferencji prasowej i zamiast zapowiedzieć Dni Opola, odniósł się do argumentów marszałka.

- Miasto zostało ukarane przez marszałka za skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy. To, że potrafimy pozyskiwać pieniądze z innych źródeł, nie oznacza, że można nam zabierać to, co zostało zapisane w trybie pozakonkursowym, czyli 12,8 mln euro na obwodnicę Piastowską, a w przypadku niewykorzystania tej kwoty na ten cel na inne drogi wojewódzkie w mieście - mówił zbulwersowany prezydent.

Przedstawił dziennikarzom korespondencję, z której wynika, że w kwietniu 2017 r. miasto poinformowało, że uzyskało na budowę obwodnicy pieniądze z centralnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i poprosiło o wprowadzenie do wykazu w ramach trybu pozakonkursowego remontu ponad 4 km ul. Wrocławskiej (od ronda im. Rozwandowskiego do skrzyżowania z DK 46), 4,5 km ul Wschodniej: od ul. Głogowskiej do Grudzickiej i od Gosławickiej do obwodnicy północnej oraz 3,8 km ul. Braci Kowalczyków od Armii Krajowej do ronda im. Szczakiela i ul. Ozimskiej: od Wiejskiej do skrzyżowania Al. Witosa - Tysiąclecia.