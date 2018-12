Włamania do sklepów jubilerskich na Opolszczyźnie - monitoring nagrał sprawcę

Do tych zdarzeń doszło pod koniec listopada w Prudniku. Niezidentyfikowany do tej pory sprawca, wybijając szybę w sklepach z wyrobami jubilerskimi dostał się do środka, skąd skradł biżuterię wartą ponad 70 tysięcy złotych.

- W kolejnym przypadku skończyło się na usiłowaniu włamania - mówi aspirant Andrzej Spyrka z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

Policjanci podczas oględzin zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu, który zarejestrował wizerunek podejrzewanego o te przestępstwa młodego mężczyzny. Śledczy ustalili ponadto, że osoba ta nie działała sama.

- Prawdopodobnie ci sami sprawcy mogą mieć związek z innymi przestępstwami o podobnym charakterze, które miały miejsce na terenie województwa opolskiego - dodaje Andrzej Spyrka.

Osoby, które rozpoznają tego mężczyznę lub mają inne dodatkowe informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy kradzieży, proszone są o telefoniczny kontakt z naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pod nr tel. 695 872 282 bądź dyżurnym policji tel. 77 43 41 803.