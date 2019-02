Wodociągi i Kanalizacja chcą montować zdroje w szkołach w Opolu

Joanna Krassowska, rzeczniczka WiK, podkreśla, że zdrój zamontowany w „czternastce” został bardzo dobrze przyjęty przez uczniów, rodziców i grono nauczycielskie. - Doskonale funkcjonuje i spełnia swoje cele – mówi.

Spółka kupiła 20 zdrojów. Zamierza je zainstalować w kolejnych szkołach, a także w innych miejscach użyteczności publicznej w Opolu. WiK czeka na zgłoszenia od chętnych do współpracy.

Koszt jednego urządzenia i montażu to w sumie 1500 zł. Ponosi go WiK. - Placówki nie partycypują w kosztach. Jedyny obowiązek placówki to utrzymanie urządzania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym i dbanie o jego czystość zgodnie z instrukcją konserwacji i czyszczenia źródełek wody pitnej – informuje Joanna Krassowska.

Inicjatywa jest elementem szerszej kampanii promującej picie wody z kranu. - Opolska woda kranowa – Woda Opolanka – wydobywana z głębi ziemi pochodzi z jednego z największych w Europie naturalnych zbiorników triasowych wód podziemnych. Zawiera wiele cennych minerałów, takich jak wapń i magnez, a jej picie jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Woda Opolanka to smaczna, zdrowa, tania i ekologiczna alternatywa dla popularnych, źródlanych wód butelkowanych i słodkich soków – podkreśla pani rzecznik.

- Oprócz korzyści zdrowotnych są również korzyści ekologiczne, tzn. korzystanie ze źródełek wody pitnej wpływa na zmniejszenie ilości odpadów w postaci plastikowych butelek. Podobne inicjatywy realizowane są przez przedsiębiorstwa wodociągowe na terenie całej Polski i Europy – stwierdza Joanna Krassowska.

