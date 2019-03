Wodociągi i Kanalizacja z Opola pokazały w sobotę miejsca, niedostępne na co dzień dla mieszkańców

- Największe wrażenie zrobiła na mnie wieża ciśnień - mówi Arkadiusz Sobolewski z Opola, który w sobotę przyszedł na dzień otwartych drzwi Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, zorganizowany w ramach Światowego Dnia Wody. - Jestem opolaninem od urodzenia, czyli od 65 lat, ale nigdy w niej nie byłem, choć prawie codzienne obok niej przejeżdżam. Naprawdę robi wrażenie od środka i ma ciekawą historię.

Budynek powstał w 1893 roku, a trzy lata później został oddany do użytku. Wieża wyłączona z eksploatacji została dopiero dziesięć lat temu, choć wciąż jest sprawna. Wieża ciśnień przy ulicy Oleskiej ma 51,3 m wysokości i zbiornik stalowy o pojemności 750 metrów sześciennych.

Oprócz wieży każdy mógł zwiedzić laboratorium i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda w nim praca nad tym, by płynąca w naszych kranach woda zawsze była jak najlepszej jakości.

Zaś na placu opolskiego WiK-u wystawiony był nowoczesny sprzęt techniczny opolskich wodociągów, sporą atrakcją był też wóz strażacki. W sobotę można było również zwiedzić oczyszczalnię ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu czy stację uzdatniania wody w Zawadzie.

Światowy Dzień Wody obchodzimy 22 marca. To istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi, które ustanowione zostało w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ma na celu podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata, a także rolę wody w życiu człowieka.

- Światowy Dzień Wody to również bardzo dobra okazja do tego, by przypomnieć, że mamy w Opolu wodę bardzo dobrej jakości i warto ją oszczędzać - mówi Ireneusz Jaki, prezes Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.