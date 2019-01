Wodzenie niedźwiedzia w Osinach. Barwny korowód porwał mieszkańców [zdjęcia]

Do barwnego korowodu mógł się przyłączyć każdy, kto miał na to ochotę. W sumie 21 osób przebranych m.in. za księdza, pannę młodą, policjanta, kominiarza, Cygankę czy małego niedźwiadka wędrowało od domu do domu, grając, tańcząc i śpiewając.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć głównego bohatera, czyli prowadzonego na postronku Bera. Tradycja głosi, że każda gospodyni musi zatańczyć z niedźwiedziem, bo to przyniesie jej domostwu szczęście i pomyślność.

- Przez prawie 5 godzin chodziliśmy od domu do domu - mówi Anna Gawęda, mieszkanka Osin i uczestniczka zabawy. - Warto było spędzić ten czas z naszymi mieszkańcami, złożyć im najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku, a jubilatom zaśpiewać "Sto lat".

