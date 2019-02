Wodzenie niedźwiedzia w Schodni. Zobacz zdjęcia!

Korowód z niedźwiedziem prezentował się naprawdę okazale. Nie zabrakło policjantów, księdza, medyków, pary z wózkiem, kominiarza, muzykantów, cyganki itp.

W każdym domu, który się otworzył, niedźwiedź tańczył z gospodynią. Nie zabrakło też pomazania twarzy domowników sadzą. Na szczęście.

Marian Szpineta gościł u siebie niedźwiedzia drugi raz. - Mieszkam tu dopiero od dwóch lat. Pochodzę z Brzegu i to jest dla mnie bardzo nowa tradycja, ale bardzo mi się podoba. „Bery” to jest coś fantastycznego, ludzie są razem, integrują się. O to chodzi.

Tomasz Kaczmarzyk wcielił się w postać jednego z policjantów (drugim był Robert Spyra). To też tradycja związana z wodzeniem – zatrzymuje się przejeżdżające samochody i pod pozorem braku świateł, brudnych błotników, niedopompowanych kół itd. pobiera się drobne „mandaty”.

- Zbiórka prowadzona w czasie wodzenia niedźwiedzia jest przeznaczona na szczytny cel – mówią „policjanci”. - Jest nim renowacja przydrożnego krzyża i kapliczek. Ta tradycja jest u nas bardzo stara. My obejmujemy pamięcią jakieś 20 lat, ale nasi rodzice, wujowie itd. też z niedźwiedziem chodzili.

Korowód chodził po Schodni od rana. Na koniec niedźwiedź, który symbolizuje zło, które jest obecne w ludzkim życiu, musi zostać zabity. Ale najpierw o 18.00 bawił się z dziećmi, a o 20.00 zacznie się zabawa dla dorosłych w barze „Zgoda”. Do białego rana.

- Razem z niedźwiedziem symbolicznie zabija się zło wokół nas i troski, które dręczą ludzi – dodaje Robert Spyra. - Ale żeby tradycja trwała także w kolejnych latach, chodzi z nami także mały niedźwiedź i – pierwszy raz - zając jako symbol nadziei.

- Tę tradycję warto podtrzymywać – uważa Łukasz Czech (w roli kominiarza), który od trzech lat prowadzi „Bery” w Schodni. - Wszyscy w tym korowodzie jesteśmy z tej wsi lub z Nowej Schodni. Na pewno warto się spotykać i dobrze przy tym w karnawałową sobotę bawić. Słyszałem, że wodzenie niedźwiedzia ma być wpisane na specjalną ministerialną listę tradycji. Bardzo bym się cieszył. To jest nasza tradycja jak oscypek dla górali.

