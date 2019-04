Wojewoda skierował swojego doradcę bez prawa jazdy do egzaminowania instruktorów szkolących kierowców

Zwróciliśmy się we wtorek po południu do urzędu wojewódzkiego z prośbą o informację na jakiej podstawie Arkadiusz Sz. został powołany do tej komisji i które z kryteriów jej członka spełnia, czy kwestia ważności jego uprawnień do kierowania pojazdami nie była wtedy sprawdzana oraz czy wojewoda zamierza wykluczyć swojego doradcę z tej komisji. Do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Sprawa polityka PiS w prokuraturze Jeleniej Górze

To, że Arkadiusz Sz. utracił prawo jazdy 12 lat temu wyszło na jaw na początku marca. Krótko po opisaniu sprawy przez media doradca wojewody wziął urlop. Nieoficjalnie słyszymy, że na dwa miesiące. Zawiesił swoje członkostwo w PiS. Nie był też obecny na marcowej sesji rady miasta, w której jest wiceprzewodniczącym z ramienia klubu radnych PiS.