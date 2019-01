WOŚP 2019 Opole. Co przekazali członkowie zarządu województwa opolskiego?

Także zarząd województwa przekazał dziś przedstawicielom sztabu fanty do licytacji podczas finału WOŚP w Opolu. Marszałek Andrzej Buła przekazał pamiątkową tablicę ze stetoskopem, którą otrzymał od pracowników szpitala z okazji przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu w Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Drugi gadżet od marszałka Buły to limitowana wersja zestawu znaczków pin wszystkich województw przygotowana z okazji 20-lecia samorządu w niewielkiej liczbie.

Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa, przekazał dwa podwójne bilety do Filharmonii Opolskiej i Teatru im. Jana Kochanowskiego oraz romantyczny nocleg dla dwóch osób ze śniadaniem w zamku w Mosznej, w pokoju "de lux".

Stanisław Rakoczy, członek zarządu województwa, przekazał zestaw opolskiej porcelany i album zdjęć autorstwa Romana Hlawacza "Opolskie z lotu ptaka".

Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa, podkreślił, że tradycyjnie fanty od niego związane są z koleją i w tym roku jest to moneta kolekcjonerska z okazji 140-lecia istnienia fabryki Newag, która wyprodukowała Impulsy, jeżdżące po opolskich torach. - To srebrna moneta ze stosownym certyfikatem - zaznaczył Szymon Ogłaza.

Pozostałe gadżety to tabliczka z najpopularniejszego polskiego spalinowozu manewrowego SM42 z lat 70-tych, zwanego potoczne stonką i kolejowa latarka.

Roman Kolek, wicemarszałek województwa, zadeklarował opłacenie pakietu startowego w wybranym biegu (do 10 km) i zdrowego posiłku. - Gdyby było więcej chętnych na takie vouchery, to jestem gotowy zaprosić więcej osób do biegania czy udziału w marszu typu Nordic Walking - deklarował wicemarszałek.

WOŚP 2019 Opole - Urząd Marszałkowski przekazał dary na licytacje