WOŚP 2019 Opole i opolskie. Na Opolszczyźnie zagra 40 sztabów. "Pomaganie jest dziecinnie proste"

350 wolontariuszy zrekrutowano w tym roku do opolskiego sztabu WOŚP w Miejskim Domu Kultury. To mniej więcej tyle samo co w poprzednich latach. W poniedziałek wezmą oni udział w szkoleniu przed wielkim finałem. Agnieszka Wiosna, ze sztabu w Opolu, mówi, że w tym gronie najmłodsza jest dwuletnia dziewczynka, a zdarza się, że nieletnim wnukom towarzyszą dziadkowie, wielu wolontariuszy to nastolatkowie.

- Nie pytamy ich o motywację, ale nieraz słyszymy, że ze sprzętu WOŚP korzystali albo oni sami albo ich rodzeństwo - wyjaśnia Agnieszka Wiosna.

W tym tygodniu sztab będzie gromadził gadżety na licytacje. - Jesteśmy umówieni na wizyty m.in. u prezydenta Opola i marszałków. Na razie zebraliśmy różnego rodzaju vouchery - wyjaśnia.

To będzie pierwsza akcja WOŚP w niehandlową niedzielę. Nie wiadomo jak to wpłynie na wielkość zbiórki. Z jednej strony więcej osób może chcieć przyjść na imprezy organizowane w ramach WOŚP, z drugiej - nie najlepsza pogoda może zatrzymać ludzi w domach.

WOŚP 2019 w Opolu i województwie opolskim - mamy 40 sztabów

Na stronie internetowej Wiejskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można znaleźć informacje, że w województwie opolskim powstało 40 sztabów WOŚP: w Baborowie, Białej, Brzegu, Byczynie, Dąbrowie, Dobrodzieniu, Dziergowicach w gminie Bierawa, Głuchołazach, Gorzowie Śląskim, Grodkowie, Kałkowie w gminie Otmuchów, Kamieniu Śląskim, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Kolnicy w gminie Grodków, Korfantowie, Krapkowicach, Kup, Lewinie Brzeskim, Namysłowie (dwa sztaby w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i CBF Art Agency), Niemodlinie, Oleśnie, Opolu, Otmuchowie, Paczkowie, Pawłowiczkach, Polskiej Cerekwi, Praszce, Prudniku, Rudnikach, Starych Budkowicach, Strzelcach Opolskich, Tarnowie Opolskim, Tułowicach, Ujeździe, Wołczynie, Zagwiździu, Zawadzkiem i Zdzieszowicach.

W Opolu wydarzenia w ramach WOŚP rozpoczną się już w tygodniu: we wtorek w opolskiej szkole muzycznej o 17.30 - koncert uczniów i nauczycieli, a w środę w godzinach od 9 do 17.30 w Centrum Senior przy ul. Nysy Łużyckiej 7a - zajęcia dla seniorów, w piątek dancing w „Ministerstwie Śledzia i Wódki”, w sobotę w MDK warsztaty dla dzieci i mam, a wieczorem koncert w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki.

Niedzielny finał WOŚP rozpocznie się w Opolu od wspólnego zdjęcia wolontariuszy o godz. 9.00, a zakończy o 20.45 koncertem Red Lips na Rynku. W programie m.in.: konkursowa jazda samochodem (na parkingu przed CH „Karolinka”), bieg „Policz się z cukrzycą” (start z Pl. Wolności), układanie serca przez dzieci (Rynek), koncerty (Rynek).