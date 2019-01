WOŚP 2019 Opole i Opolskie. W niedzielę finał orkiestry ludzi dobrych serc

Do konkursu przystępuje też sztab w Kluczborku (na Rynku o godz. 18.00).

Elżbieta Marciniszyn, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, gdzie mieści się miejski sztab, zaprasza gorąco opolan w niedzielę na Rynek na godz. 14.00, na „Ściskawę”. - To konkurs, w którym na określonym przez WOŚP, wyrysowanym na ziemi sercu ma się pomieścić jak najwięcej osób. Nagrodą jest dodatkowy sprzęt dla miejscowego szpitala. W ubiegłym roku w Toruniu na sercu zmieściło się 812 osób - mówi dyrektor Marciniszyn. Serce nie może wykraczać poza ramy kwadratu o rozmiarach 10 na 10 metrów.

W Opolu będzie ich można spotkać na ulicach od 9.00 do 19.00, w Kędzierzynie-Koźlu od 9.00 do 16.00 (ze względów bezpieczeństwa, a poźniej datki będzie można wrzucać w trakcie koncertów i „Światełka do Nieba”).

W Kluczborku licytowana będzie m.in. piłka Kuby Błaszczykowskiego, karnet do SPA czy noc w hotelu Spałka. - Licytacje internetowe zamykamy w sobotę o północy, żeby w niedzielę zlicytować pozostałe przedmioty wśród uczestników finału - wyjaśnia Jarosław Paluch ze sztabu w Kluczborku (z WOŚP związany od 15 lat). Koncerty na tamtejszym Rynku rozpoczynają się o godz. 15.00.

Jurek Owsiak: WOŚP będzie działać beze mnie. To jest machina

W gminie Bierawa orkiestra zagra po raz 13 w domach kultury w Dziergowicach i Starej Kuźni, gdzie od godz. 18.00 rozpoczną się występy, koncerty, warsztaty i pokazy. Przed rokiem tamtejszy sztab uzbierał ok. 19 tys. zł, o 1 tys. zł więcej niż w 2017 roku. W Kędzierzynie-Koźlu w ub.r. zebrano do samych puszek ponad 53 tys. zł. Pytanie, które nurtuje sztabowców WOŚP, to jak niehandlowa niedziela wpłynie na wyniki Orkiestry. - Chcemy, żeby wolontariusze w godzinach 9-16 dyżurowali z puszkami w pięciu wyznaczonych miejscach, m.in. koło dworców PKP i PKS, na osiedlu Piastów w okolicach pawilonu - mówi Łukasz Galus ze sztabu.

WOŚP 2019 finał

7 609 947 - to kwota już zebrana w ramach 27. Finału WOŚP (dane ze strony internetowej z piątku ok. godz. 17.00). Celem tegorocznej zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, do których trafiają najciężej chore dzieci. W Polsce funkcjonuje ich blisko 50.

Form dzielenia się pieniędzmi z WOŚP jest wiele (datki do puszek realnych i wirtualnych, licytacje, kupowanie produktów, z których część zysku trafia do Orkiestry), ale jak czytamy na stronie internetowej – tylko bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy pozwala bezpiecznie skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu. Pozostałe formy z racji przekazywania środków przez pośrednika, mimo że również wpływają na konto Fundacji, nie zawsze są przez urzędy traktowane jako darowizna, którą można odliczyć.

W ciągu 26 finałów WOŚP przekazała na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln zł.