Wybory 2018 na Opolszczyźnie rozpoczęły się o 7.00

- Głosowanie zaczęło się od siódmej, ale my zaczęliśmy pracę o 6.00 – mówi Jerzy Minkiewicz, przewodniczący OKW nr 50. - Zaplombowaliśmy urnę, przygotowaliśmy listy itd. Wszystko po to, by wyborcy mogli wziąć udział w głosowaniu i żeby nikt pod drzwiami nie czekał.

Państwo Barbara Potocka-Orzeszyna i Janusz Orzeszyna głosowali w OKW nr 51 tuż po 7.00.

- Przy każdych wyborach głosujemy o tej porze – przyznaje pani Barbara. - Spełniamy ten obowiązek rano, żeby nie przewlekać sprawy.

- Mam nadzieję, że frekwencja będzie wysoka i społeczeństwo się zmobilizuje – dodaje pan Janusz. - Myślę, że wszystkim wyborcom na Opolu i na jego przyszłości zależy.

